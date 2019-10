Ruzie tussen broer en zus? Laat ze het zelf oplossen

Expert Fadma Bouchataoui over ruzie tussen de kinderen

Ruzie tussen de kinderen, iedere ouder met twee of meer kinderen heeft er mee te maken. Ze vliegen elkaar regelmatig in de haren en hoeven elkaar 'nooit meer te zien.' Hoe pak je dat eeuwige geruzie als ouder zo slim mogelijk aan? Rijnmondexpert Fadma Bouchataoui, werkzaam bij Wijkacademie Opvoeden in Rotterdam-Zuid, geeft antwoord.

Volgens Fadma is ruzie tussen je kinderen noodzakelijk. "Ze hebben ruzie en binnen twee minuten zijn ze weer met elkaar aan het lachen. Ze hebben dan ervaren dat hun broertje of zusje hen niet afwijst. Dit is goed voor hun sociale vaardigheden", vertelt Fadma.

Als ouder is het van belang dat je bepaalde regels hebt, maar je moet je kinderen ook de ruimte geven om het zelf op te lossen. "Je blijft van elkaar af. Slaan en schoppen doen we niet. Je kan ook zeggen dat ze op hun taalgebruik moeten letten, maar gun je kinderen de ruimte om het zelf op te lossen."

Ruzie hoort erbij

Het liefst wil je harmonie en vrede, maar je moet volgens Fadma accepteren dat ruzie erbij hoort. "Soms lokken kinderen het uit, omdat ze zich vervelen. Soms zijn er dingen die al een tijdje spelen. Je kan het niet voorkomen."

Het is belangrijk dat je de kinderen leert om op een positieve manier met elkaar om te gaan. Ze moeten zelf leren hoe ze een ruzie oplossen. "Laat ze zelf denken in oplossingen. Je bent geen politieagent die moet weten hoe het is begonnen."

Daarnaast is het belangrijk dat je niet te veel op het negatieve focust. Geef ze ook een compliment als ze leuk met elkaar omgaan en richt je niet te veel op de ruzies, adviseert Fadma.