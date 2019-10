Rotterdam schiet mensen met rotte kiezen en hoge schulden te hulp

Het geld gaat naar het Fonds Bijzondere Noden. Dat helpt patiënten die ernstige gebitsklachten hebben, maar wegens hun zo goed als lege portemonnee nergens terecht kunnen.

De afgelopen jaren zijn er steeds meer Rotterdammers bijgekomen die problemen met hun gebit hebben en niet naar de tandarts kunnen. Voor een groot deel ligt dat volgens wethouder Grauss aan het feit dat gebitszorg in 2005 uit het basispakket van de zorgverzekeringen is gehaald. Veel mensen met een laag inkomen komen daardoor niet snel naar de halfjaarlijkse controles.

Losse tanden

Rotterdammer Willem heeft door schulden en lichamelijke klachten na verloop van tijd een slecht gebit gekregen."Ik had losse tanden en kiezen en continu pijn in mijn mond".

Behandeling zou veel geld kosten. Willem heeft geprobeerd de behandeling via de zorgeverzekering vergoed te krijgen. Maar dat lukte niet. Zelfs bij bewindvoering was er alleen geld voor het trekken van de tanden en niet voor een kunstgebit.

The House of Hope is een maatschappelijke organisatie die Rotterdammers met dit soort problemen helpt. Voor Wilem is toen een aanvraag gedaan bij het Bijzondere Noden Fonds. Met dat geld heeft hij zijn behandelingen alsnog kunnen laten uitvoeren.

Bij de locatie van the House of Hope in de Tarwewijk zijn dit jaar al veertig aanvragen voor dit soort hulp verstuurd. Bij het Fonds Bijzondere Noden zijn tot nu toe al 281 aanvragen voor acute tandartshulp binnengekomen. Daar verwachten ze dat het totaal aantal aanvragen dit jaar op 400 uitkomt. Zonder doorverwijzing van een hulpverlener kan er geen aanvraag gedaan worden.

Veel meer nodig

Achmed Jaddi is maatschappelijk werker bij The House of Hope in de Tarwewijk. Hij is blij met de 200 duizend euro die de gemeente nu uittrekt, al denkt hij dat er nog veel meer nodig is. Er zijn in de stad veel meer mensen met schulden die direct tandartshulp nodig hebben, maar die nu niet bekend zijn, stelt Jaddi.

Wethouder Grauss van Rotterdam, met armoede in zijn portefeuille, begrijpt die vraag. Maar hij wijst ook op de noodzaak dat de tandartszorg weer in het basispakket komt. Rotterdam zal daar bij het Rijk op aandringen.

Willem is blij met zijn kunstgebeit. Niet alleen de pijnen zijn weg, maar nu kan hij ook aan andere problemen werken. Want met een slecht gebit ontstaan ook andere lichamelijke klachten, weet hij. En is de kans op het vinden van een baan ook een stuk minder.