Provincie Zuid-Holland houdt nog vast aan scherpere stikstofregels

In Drenthe, Overijssel en Gelderland hadden protesterende boeren maandag meer succes. Die provincies gaven wel toe aan de eisen van de boeren om de regels te versoepelen. Die regels zeggen dat er alleen nog een vergunning komt voor activiteiten die de natuur niet aantasten.

Later deze week is er overleg tussen alle provincies en minister Carola Schouten van Landbouw en Natuur over hoe het verder moet met de stikstofregels rond natuurgebieden.

De minister en de provincies hebben afspraken gemaakt over de regels, maar er is een verschil ontstaan in hoe de regels worden uitgelegd. Om op één lijn te komen met de minister, willen de provincies met haar in gesprek. Tot die tijd houden ze vast aan hun eigen uitleg van de regels.