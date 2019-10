Schuurman in FC Rijnmond: 'Jong Feyenoord in eerste divisie had veel voor mij gescheeld'

Schuurman slaagde er niet in om door te breken bij Feyenoord en steekt de hand deels in eigen boezem. "Als Jong Feyenoord in de eerste divisie had gespeeld, had ik bij de club gebleven en zien ze me elke dag. Nu ben ik verhuurd. Bij NEC heb ik een vervelend jaar gehad, ben ik geblesseerd geweest en heb ik ook niet goed gespeeld." Ook Verhaar is kritisch. "Feyenoord heeft jaren niets gedaan aan talentontwikkeling."

Titelkandidaat

Verder vindt Verhaar dat Excelsior nog een realistische titelkandidaat is. "We doen het uit het minder, al hebben we verloren van NAC, Go Ahead en Cambuur. Ook thuis spelen we nog niet de pannen van de dak, maar winnen we wel. Het wordt echt leuk als we goed gaan spelen. De laatste jaren zijn de winnaars van de eerste periode geen kampioen geworden."

FC Rijnmond ging verder over de aanpak van Excelsior-trainer Ricardo Moniz en het spel van FC Dordrecht.

