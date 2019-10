Surpriseparty voor 'nuchtere vogel' Gerard Cox: 'Hij is onze eigen Frank Sinatra'

De 80-jarige zanger, cabaretier en acteur Gerard Cox is maandag verrast met een feestje. Veel artiesten waren van de partij. "Gerard is altijd een nuchtere vogel geweest. Als 'ie het zou weten, mag het niet eens", stelde Lee Towers.

Ook muzikant Cor Bakker was van de partij en heeft alleen lovende woorden over oer-Rotterdammer Cox: "Hij is onze eigen Frank Sinatra! Tachtig jaar en nog steeds op de bühne. Dat is natuurlijk uniek", zegt Cor Bakker.

"Ik heb heel veel plezier met hem gehad. Ik ben blij dat hij mijn vriend is", vertelt Willibrord Frequin, die met Cox op reis is geweest naar Azië voor het programma 'Beter laat dan nooit'. "Hij is een hele smaakvolle, erudiete en lieve vriend."

Gerard Cox was onder de indruk van de surpriseparty. "Het is zo ontzettend leuk dat al m'n goede oude collega's er zijn en dat dit überhaupt is opgezet", vertelt Cox. "Allemaal in aanloop naar de voorstelling die ik ga spelen. Ik ben er heel erg blij mee."

'De grote grijze belofte'

Gerard Cox staat op het punt om met zijn eerste solovoorstelling 'De grote grijze belofte' de theaters in te gaan. Daarnaast is Cox dit jaar tachtig jaar oud geworden. Alle reden voor een feestje, vond producent Bastiaan Ragas. "Al zijn collega's zijn gekomen om hem een hart onder de riem te steken. En om te laten zien hoe ongelooflijk geliefd hij is."