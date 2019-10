Gemeente Rotterdam koopt alleen nog maar zon- en windenergie

De wethouders hebben namens de gemeente voor de komende tien jaar een contract getekend met energieleveranciers Eneco en Greenchoice. De stroom voor gebouwen, openbare verlichting en bijvoorbeeld rioolgemalen wordt vanaf januari 2020 duurzaam opgewekt. De helft van alle stroom die de gemeente afneemt, wordt in Rotterdam opgewekt.

“Rotterdam wil koploper schone energie worden", zegt wethouder Arno Bonte. "We stappen met dit contract niet alleen over op honderd procent groene stroom, maar zorgen ook voor extra windmolens en zonneparken in Rotterdam. Dat brengt ons streven om onafhankelijkheid te worden van fossiele brandstoffen weer een stapje dichterbij.”

“Als organisatie hebben we duurzaam inkopen hoog in het vaandel staan", zegt ook wethouder Arjan van Gils. Hij noemt het contract een belangrijke stap.