Transportbedrijf moet chauffeurs alle gewerkte uren uitbetalen

Transportbedrijf Wemmers uit Bleskensgraaf moet van het gerechtshof zijn chauffeurs definitief alle gewerkte uren uitbetalen. Het tanktransportbedrijf aan de Wervenkampweg betaalde chauffeurs per rit maar een maximaal aantal uren uit. Daardoor liepen de chauffeurs veel overuren mis.

De bepaling stond in een handboek voor chauffeurs, en bij sollicitaties werd gezegd dat de vakbond akkoord was met die regeling. Dat was niet zo en dus stapte FNV naar de rechter. Die gaf de vakbond gelijk.

Ook in een hoger beroep haalde het bedrijf bakzeil. De transporteur dreigde nog naar de Hoge Raad te stappen, maar heeft de wettelijke termijn daarvoor laten lopen. Daardoor is het vonnis van het hof nu definitief.

Inmiddels heeft het bedrijf uit Bleskensgraaf ruim 45 duizend euro nabetaald aan vier chauffeurs. Volgens vakbond FNV heeft de uitspraak ook gevolgen voor andere transportbedrijven, die op dezelfde manier hun chauffeurs niet alle gewerkte uren uitbetalen.