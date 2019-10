Titel Fontijn afgepakt na oordeel over één ronde: 'Alsof de grond onder je wegzakt'

Het tweetal stond te kijken van de gang van zaken . In een nieuwe regel kan een bokser protest indienen bij een andere jury. De tweede jury heeft slechts één van de drie rondes beoordeeld. "Dit is de grootste deceptie uit onze sportieve carrière," zegt Kroon. "Zowel voor Nouchka als voor het team. Je zit vol ongeloof als een titel van je wordt afgepakt waar je honderd procent recht op hebt. Dit staat volkomen in contrast met de werkelijkheid. Nouchka heeft meer dan tien jaar voor deze titel gewerkt."

Kroon kan zich totaal niet vinden in de nieuwe regel. "Er zitten vijf juryleden naast de ring en er is een scheidsrechter. Die moeten capabel genoeg zijn. De overwinning van Nouchka was niet eens close. De andere jury heeft alleen naar de twee ronde gekeken. Hoe dan? In deze sport kan echt alles."

Protest

Ook Van der Vorst heeft veel moeite met de beslissing. "Ze hebben de wedstrijd niet in zijn geheel bekeken. Daarin was Nouchka beter. Als Wales na afloop protest aantekent, hebben wij geen mogelijkheid meer. Na afloop ga je natuurlijk zelf niet eerst protesteren als je wereldkampioen bent."

De bond gaat volgens Van der Vorst kijken of ze nog iets kunnen doen. "We hebben het vernieuwde juryoordeel nog niet officieel op papier ontvangen. We gaan alle mogelijke zaken overwegen om het recht te laten zegevieren."

De interviews met Hans Kroon en Boris van der Vorst zijn in de video's te bekijken. Nouchka Fontijn verschijnt dinsdag zelf voor de camera van RTV Rijnmond.