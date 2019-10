Ritje naar Engeland en terug, is iedereen klaar voor Brexit?

Over een paar weken komt naar verwachting het definitieve besluit over het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie, met of zonder eventuele regelingen. Dat zorgt voor spanning in onder meer de transportsector. "Die onduidelijkheid is verschrikkelijk voor ons. We hopen maar dat we voorbereid zijn. Ik heb daar mijn twijfels over", zegt Marcel van Bruggen van ABC Logistics.



"Aan deze kant zijn we voorbereid, maar in Engeland verwachten we toch wel wat problemen", voorspelt Van Bruggen. Hij verwacht opstoppingen als alle vrachtwagens aan boord van de boot gecontroleerd moeten worden. Ook weet hij nog niet wat Brexit betekent voor de inkoopvoorwaarden. "Uiteindelijk zal het steeds beter gaan verlopen en we zijn bezig met automatisering, maar in het begin verwacht ik wel problemen."

ABC Logistics gaat dagelijks met meerdere vrachten naar Engeland. Voornamelijk met de ferry vanuit Hoek van Holland, terug soms via de Eurotunnel naar Frankrijk.

Jelle Gunneweg stapt maandag in Poeldijk in een vrachtwagen gevuld met een lading groente en fruit, dat dinsdag in Harwich moet worden afgeleverd. Onderweg praat ze met de chauffeur over de verwachte impact van de Brexit op zijn werk.