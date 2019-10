Koerdische demonstratie in Rotterdam tegen Turkse inval in Syrië

Koerden willen donderdagavond in Rotterdam demonstreren tegen de Turkse inval in Noord-Syrië. Ze eisen onder meer een no-fly zone en economische sancties tegen Turkije.

Ook in andere steden zijn er deze week demonstraties, onder meer in Arnhem en Den Haag. Zaterdag is een grote landelijke demonstratie in Amsterdam.

De Koerden vinden dat Nederland en de EU zich laten gijzelen door Turkije. Dat land dreigt alle vluchtelingen uit Syrië door te laten naar Europa als de EU sancties oplegt aan Turkije.

Vorige week begon Turkije een offensief tegen de Koerden, die het grensgebied in Syrië controleren. Ankara beschouwt de Koerdische milities van de YPG in Syrië als verlengstuk van de PKK, die als een terroristische beweging wordt gezien.