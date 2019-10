Minister: geen regels erbij voor bijenkasten bij Biesbosch

De Partij voor de Dieren had de minister vragen gesteld, nadat boswachter Thomas van der Es afgelopen zomer klaagde over 'steeds meer illegale bijenkasten' net buiten natuurgebied de Biesbosch. De bijen van de imkers verdrijven volgens hem wilde bijenvolken in het natuurgebied. Omdat de bijenkasten net niet in de Biesbosch staan, heeft Staatsbosbeheer er geen macht over.



Minister Schouten erkent dat er een probleem is. Ze schrijft dat onderzoek uitwijst dat het grootschalig plaatsen van bijenvolken op plekken waar voedsel schaars is, in sommige gevallen negatieve invloed op wilde bijen kan hebben. Maar het is aan gemeenten en de provincie om er wat tegen te doen, ook omdat de problemen per regio verschillen.

Ook zegt Schouten dat imkers in overleg zijn om zelf regels op te stellen. De minister juicht dat toe. Ook wil ze energie steken in meer onderzoek, om de risico's beter in te kunnen schatten.