Amerikaanse tanks en helikopters trekken door Nederland

Twee eenheden van het Amerikaanse leger verplaatsen zich deze dagen met groot materieel door Nederland. Zo'n 3500 militairen, 85 tanks en 80 helikopters trekken vanaf maandag dwars door Nederland. De militairen komen aan in Vlissingen en Rotterdam en gaan over de weg, per trein en via binnenvaartschepen naar Duitsland om negen maanden te oefenen.

Het transport hoort bij de Amerikaanse militaire aanwezigheid in Europa, die volgens defensie het afgelopen jaar is vergroot vanwege de toenemende geopolitieke spanningen met Rusland. Op basis van afspraken binnen de NAVO ondersteunt defensie het transport met tientallen militairen, meldt de NOS .



Nederlandse militairen beveiligen de plekken waar het transport aankomt. Ook levert defensie brandstof en vervoert het een deel van het Amerikaanse materieel met militaire vrachtwagens. Marechaussees begeleiden de militaire colonnes over de Nederlandse wegen.Het transport heeft gevolgen voor het verkeer in Nederland en zal daarom voornamelijk in de nacht gebeuren. Tegelijk met deze actie trekt een andere Amerikaanse eenheid met 1700 militairen en 80 helikopters zich vanuit Duitsland via de Rotterdamse haven terug naar de VS.