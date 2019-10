Oude tijden herleven met een te gladde vloer bij ZVH

De rentree in de eredivisie van de volleyballers van ZVH, het voormalige Nesselande, liep zaterdag uit op een fiasco. De wedstrijd tegen Draisma Dynamo werd na één set gestaakt door een te gladde vloer. Dorpshuis Swanla beleefde oude tijden want het was niet de eerste keer dat dit gebeurde.

In het jaar 1998 speelde ZVH ook tegen Dynamo een finalewedstrijd om het landskampioenschap. Door een overvolle zaal werd ook toen de vloer te vochtig. Destijds werd er na een korte onderbreking doorgespeeld en pakte Nesselande de titel.

In de video is een reportage te zien over de gestaakte wedstrijd van afgelopen zaterdag en die van in 1998.