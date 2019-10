Henk strijdt tegen de firma Pleur Maar Raak

In de Rotterdamse Essenburgbuurt is het vaak een puinhoop in de buurt van containers. Menig bewoner lijkt zich te hebben aangesloten bij de firma Pleur Maar Raak. Henk van Mourik probeert iets aan het rondslingerende afval te doen. Hij heeft een container geadopteerd en houdt die goed in de gaten.

Ziet Henk dat er afval naast de container wordt gezet dan spreekt hij mensen daarop aan. "Een hoop mensen zijn er wel gevoelig voor", is zijn ervaring. "Maar er zijn er ook die zeggen: waar bemoei je je mee?"

De buurtbewoner heeft een extra'tje op zak: een sleutel van de container. Zo kan hij afval dat niet goed door de klep gaat toch ondergronds opbergen. De gemeente Rotterdam wil het project uitbreiden. Meer Henk van Mouriks dus.

Laksheid

Hoe het komt dat mensen lukraak vuilnis op straat zetten? "Deels laksheid", vermoedt wijkagent Martine van der Meer. "Aan de andere kant: er zijn hier veel woningen zonder schuurtje. Dus dan moet je je vuilnis binnen laten. En dan denken mensen: dan kan ik het maar beter naar buiten gooien."

Er wordt niet alleen gepraat, maar er gaan zeker ook mensen op de bon in de Essenburgbuurt. De wijkagent gaat op zoek naar aanwijzingen tussen het afval. En als de dader achterhaald wordt, kan 'ie rekenen op een bekeuring. "Want ja, het is een milieudelict", zegt de wijkagent. "En dan ga je wel naar een paar honderd euro." Een boete van het handhavingsteam is in vergelijking daarmee een koopje. "Die is 95."