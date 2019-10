Eigenaresse café Easy in Rotterdam houdt hart vast voor verbod rookruimtes

Eigenaresse café over het einde van het roken in de horeca

Marga Versluis is eigenaresse van café Easy aan de Claes de Vrieselaan in Rotterdam en heeft in haar kroeg een rookruimte. Maar door een uitspraak van de Hoge Raad is zo'n ruimte al sinds eind september verboden. Tot half oktober wordt er nog gedoogd. Daarna is het voor Versluis afwachten hoeveel klanten er overblijven.

Een ding is tot nu wel duidelijk: over het verbod op rookruimtes is een hoop onduidelijk. "Maandag zou de officiële einddatum zijn, maar waarschijnlijk wordt dit weer verschoven naar half november", zegt Versluis zuchtend. "Collega's zijn al bezig met afbreken, terwijl er veel vaag is op dat gebied."

"Je gaat of na 34 jaar failliet, omdat je het niet volhoudt of je moet alles omgooien. Maar dan gaan heel veel collega's het niet redden, want 80 procent van de klanten hier rookt,"

'Ik ben een roker'

In het café zijn meerdere klanten aanwezig en sommigen zitten een shaggie of sigaretje te roken in het rookhok. "Ik ben een roker", zegt Fred, die al dertig jaar trouwe klant is van het café. "Moet ik dan buiten gaan staan of een blokje om lopen? Ik weet niet of ik hier dan nog kom, want als ik uitga dan wil ik een biertje drinken en roken."

"Ik vind het prima. Ik vind dat mensen die vrijheid moeten kunnen houden. Zeker als je uitgaat", zegt Linda, die ook al jarenlang een trouwe klant is. "Ik heb heel lang sigaretten gerookt, vanaf mijn achttiende. Maar toen werd ik ziek. Ik had longkanker, al kwam dat niet door het roken."

Pensioen

"Maar wie is de overheid om te beslissen of jij een sigaretje mag roken of niet?", vraagt Linda zich af. Eigenaresse Marga vult aan: "Ik weet dat het slecht is voor je gezondheid. Ik rook niet eens zelf, dus het is niet voor mij maar voor mijn klanten. Jij bent baas over je eigen lichaam, maar Vader Staat gaat dat niet bepalen."

Het café had voor Versluis haar pensioen moeten zijn. "Ik ga nieuwe initiatieven ontwikkelen, maar dat is een omschakeling en heeft tijd nodig. Sommige vaste klanten laten me niet vallen, maar komen wel minder. Het is een heel moeilijke puzzel."