Man rijdt extreem hard door Rotterdam-Centrum, veroorzaakt aanrijding en gaat er lopend vandoor

Een automobilist heeft in de nacht van maandag op dinsdag na een achtervolging met de politie in Rotterdam-Delfshaven zijn gehuurde Mercedes in de prak gereden. Tijdens de achtervolging werd een snelheid van 130 kilometer per uur gehaald. Nadat hij tegen een paal, boom en drie fietsen was gebotst, besloot hij er lopend vandoor te gaan.