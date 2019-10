Voorbereiden op brexit lastig voor ondernemers: 'groot grijs gebied'

Verslaggever Jelle Gunneweg reisde mee met vrachtwagenchauffeur Marco van Lienden naar Groot-Brittannië. Ze zag wat er gebeurt als de douane-unie stopt en hoe de situatie nu is. Bij aankomst in Groot-Brittannie blijkt dat het voor Nederlandse ondernemers lastig is om zich goed voor te bereiden op een eventuele brexit.

'Voorlichtingstent'

"Tot nu toe merk je niet zoveel van de brexit", zegt Marco. "Bij aankomst in Engeland staat een voorlichtingstent met 'Get Ready for Brexit'. Als je daar kritische vragen gaat stellen, dan is het eigenlijk een groot grijs gebied. Ze hebben zelf het antwoord ook nog niet echt."

"Iedereen hoopt toch wel op een deal. In dat geval zal er iets met documenten gaan gebeuren. Een 'no deal', een brexit zonder afspraken, zal iets lastiger worden. Niemand weet eigenlijk het fijne nog van. Dat maakt het best wel onzeker."

"Mijn collega's zeggen dat ze brexit-moe zijn. Na drie jaar ben je er wel een keer klaar mee. Er is veel onderhandeld, maar heel veel mensen hebben het idee dat we nog net zo ver zijn als drie jaar geleden."

Consequenties

Marco zegt: "Ik vervoer groentes, die zijn natuurlijk bederfelijk. Ik denk niet dat de brexit consequenties voor mij zou hoeven te hebben. Mits er goede en duidelijke afspraken gemaakt worden en er duidelijke protocollen zijn over hoe te handelen. Het zou geen probleem moeten zijn."

"Er wordt nu gesproken over een eventuele vertraging van vierentwintig uur ten opzichte van nu. Dat is wel te overbruggen. Alleen dagverse producten zoals verse bloemen worden lastig."

"Ook wordt er gesproken over een eventuele fast-lane zodat goederen zoals medicijnen niet vast komen te staan bij de grens. Ik kan me goed voorstellen dat ze prioriteit geven aan bepaalde goederen", zegt Marco.

De Kamer van Koophandel adviseert ondernemers om te laten informeren via de daarvoor bestemde loketten, het brexitloket.nl en hulpbijbrexit.nl. Daar staan veel tips. Ook kunnen bedrijven bij checkjebrexit.nl kijken of ze een pakketje of dienst Het Kanaal over krijgen als de Britten uit de EU stappen.