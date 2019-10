VAR-communicatie op videoschermen in Eredivisie

Supporters van clubs uit de Eredivisie worden vanaf komend weekend via de videoschermen in de stadions geïnformeerd over het ingrijpen van de VAR. Dat heeft voetbalbond KNVB bekend gemaakt.

De VAR-communicatie op de videoschermen moet ervoor zorgen dat het publiek weet waarom het spel stil ligt. Op de schermen verschijnen dan teksten als 'check mogelijk hands' of 'doelpunt afgekeurd - buitenspel'.

Tijdens de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal tussen Ajax en PSV, aan het begin van dit seizoen, werd deze methode al getest in de Johan Cruijff ArenA. Nu hebben de Eredivisieclubs, de KNVB en de Eredivisie CV besloten de VAR-communicatie vanaf komend weekend in stadions te tonen.

Onze regionale Eredivisionisten Feyenoord en Sparta beschikken over een videoscherm. Alleen FC Emmen, Fortuna Sittard en RKC Waalwijk hebben nog geen geschikte schermen in hun thuishavens. Zodra deze clubs over de juiste systemen beschikken, kunnen ook zij in de stadions gebruik maken van de communicatie van de videoscheidsrechter.