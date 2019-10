Havenactie tegen automatisering Tweede Maasvlakte

Er is een conflict tussen het Havenbedrijf Rotterdam en medewerkers in de haven. Vakbond FNV is boos, omdat het havenbedrijf afspraken over een nieuw container-systeem op de Tweede Maasvlakte niet nakomt. Daarom werd dinsdagochtend actie gevoerd door 30 tot 40 havenwerkers.

Al enkele jaren zijn er plannen voor een snelle verbinding tussen de containerterminals op de Tweede Maasvlakte: de Container Exchange Route (CER). Op dat gesloten systeem gaan wagens rijden, die de containers van de ene naar de andere terminal brengen, zonder dat het langs de douane hoeft.

In 2015 is in een akkoord met de bonden afgesproken dat bij dit nieuwe project vooral oudere havenwerkers aan de slag zouden gaan. "Je kan sjorders namelijk niet tot hun 68ste laten sjorren in de haven", zegt vakbondsman Niek Stam. "En die afspraken waren nodig om te voorkomen dat er nog meer banen verloren gingen aan de automatisering."

Onderzoek

Het havenbedrijf heeft onderzocht of een automatisering van de CER tot de mogelijkheden behoort. "En dat is het geval", zegt woordvoerder Leon Willems. "Het kan technisch en het is ook noodzakelijk om een voorsprong te houden op de andere havens."

Het havenbedrijf onderkent dat er afspraken zijn gemaakt over de automatisering van het CER met de vakbonden. "Maar ook is vastgelegd dat als we daar van afwijken, we dat tijdig moeten melden aan de bonden. Dat is nu gedaan."

Acties

Toch is de bond het daar niet mee eens. Smit: "Het klopt dat er in een alinea staat dat ze ons vooraf moeten informeren. Maar ze breken toch gewoon hun woord."

De komende dagen zijn er meer acties, laat de bond weten. Als dat niets oplevert worden de acties mogelijk uitgebreid.

De woordvoerder van het Havenbedrijf benadrukt dat het definitieve besluit over de automatisering pas later dit jaar wordt genomen.

De Container Exchange Route zou in 2021 operationeel moeten zijn. Het project kost tussen de 175 en 200 miljoen euro.