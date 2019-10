Rotterdamse Rachelle reist het hele land door voor mooiste boom: 'Op basis van een foto kun je geen keuze maken'

Je kan pas zeggen wat de mooiste boom van het land is, als je de twaalf deelnemers van de 'Boom van het Jaar-verkiezing' allemaal in levende lijve hebt gezien. Dat is de gedachte van Rachelle Eerhart uit Rotterdam. Ze reist daarom het hele land door met haar hond Raaf om alle deelnemers met eigen ogen te zien.

"Ik ben een paar maanden vrij. Dus ik heb tijd. Ik dacht: ik ga ze gewoon allemaal bezoeken. Ik kan toch niet van een internetpagina kiezen?", zegt Rachelle.

Bomenwandelingen

"Ik organiseer wandelingen naar de mooiste bomen. We wandelen overal tussen de 5 en 15 kilometer. Meestal eindigen we dan bij de deelnemer aan de 'Boom van het Jaar-verkiezing'. Ik kom daardoor heel veel mensen tegen die iets weten over een bepaalde plek. Dat is echt heel leuk. Vandaag bezoek ik de Rotterdamse Lijnbaanplataan."

Iddo Drevijn is dinsdagavond de gids van de bomenwandeling. Hij is blij met de boom van het jaar-verkiezing. "Natuurlijk roep ik mensen op om te stemmen, maar de competitie draagt ook bij aan het vergroten van draagvlak en waardering voor bomen in het algemeen.

We gaan vanavond vooral met een bewonderenswaardige blik kijken naar het stadslandschap. We starten bij de Melanchtonweg. We gaan dan door een aantal groengebieden om uiteindelijk te eindigen bij deze boom aan Lijnbaanplataan in het centrum."





Woensdag 16 oktober om 12:00 uur sluit de stembus. De volgende dag wordt de winnende boom bekendgemaakt. Tot die tijd kan je nog stemmen op www.deboomvanhetjaar.nl.