Feyenoord-Heracles in handen van Manschot

Jeroen Manschot is komende zondag de scheidsrechter bij de wedstrijd Feyenoord- Heracles Almelo. Het duel in de Kuip begint om kwart voor vijf. Het is de eerste keer dit seizoen dat Manschot een duel van Feyenoord fluit.

FC Groningen- Sparta wordt zondag gefloten door Kevin Blom. In Groningen wordt om half drie afgetrapt.

De duels zijn komende zondag live te volgen via Radio Rijnmond.



In de Keuken Kampioen Divisie speelt FC Dordrecht vrijdag om 20:00 uur thuis tegen Helmond Sport en Van der Laan is de scheidsrechter aan de Krommedijk. Op hetzelfde tijdstip begint Excelsior aan de uitwedstrijd bij MVV Maastricht. Pirard is de arbiter in Limburg. Beide duels zijn vrijdag te volgen via Radio Rijnmond.