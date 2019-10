Rotterdamse oplossing voor het tekort aan schoon drinkwater, eerste machines naar Marokko

Het wordt warmer en droger op de aarde. Dat betekent dat het tekort aan schoon drinkwater in de wereld alleen maar groeit. Een Rotterdams bedrijf heeft dé oplossing voor dit probleem bedacht: de Rainmaker. Een apparaat dat speciaal is ontwikkeld om schoon water te kunnen leveren in gebieden daar waar dat nodig is.

De rainmaker trekt lucht aan. Deze lucht wordt door een soort koelkast getrokken. Vervolgens koelt het apparaat de lucht, waardoor de temperatuur onder het dauwpunt komt. Dan ontstaat er meteen water. Dat wordt opgevangen en opgeslagen in een voorraadtank. Op deze manier kan er dagelijks ruim 5-duizend liter water worden geproduceerd.

Jack Kips, projectmanager bij Rainmaker Worldwide, legt uit dat het systeem door diverse energiebronnen kan worden aangedreven; windenergie, zonne-energie of vanuit een generator. Belangrijk is wel dat de lucht een bepaalde vochtigheid heeft.

De afgelopen jaren is er hard gewerkt om alle kinderziektes op te lossen. Inmiddels is de Rainmaker een solide apparaat dat productierijp is. Kips zegt dat Marokko het eerste land is dat een grote order heeft geplaatst. "Dit wordt een grote klant. Ze hebben een bestelling geplaatst voor honderden Rainmakers. Komende maand gaan de eerste machines daarheen."

Het apparaat is volgens Frans Ringeling, Eurosafetygroup, een uitkomst voor Marokko. "Het regent er weinig, dus het waterprobleem is gigantisch." De Wereldbank heeft Marokko benoemd als centrum voor de waterproblematiek. Dit betekent dat het land als voorbeeld dient voor veel andere Afrikaanse landen. "Marokko is een springplank om de Rainmaker in meer Afrikaanse landen aan de man te brengen", aldus Ringeling.