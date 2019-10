Ritje naar Engeland: 'Vijandigheid naar buitenlandse chauffeurs groeit door brexit'

Havenverslaggever Jelle Gunneweg heeft Rotterdam voor even achter zich gelaten en is dinsdag in Harlow, Engeland te vinden. Ze wil achterhalen wat vrachtwagenchauffeurs met ritten naar de overkant van de Noordzee staat te wachten als er een besluit is genomen rond de brexit. Daarvoor reist ze twee dagen mee met een vrachtwagenchauffeur.

Terwijl ze dinsdagochtend met chauffeurs Marco en Jeffrey in Engeland aan het wachten is tot het groente en fruit uit de vrachtwagens wordt gehaald, hebben ze een gesprek over de medewerkers die daar aan het werk zijn. Het gros is namelijk Pools. "Als de brexit straks komt, hoe hebben ze hier dan nog werknemers?", denkt Jelle hardop.



Marco en Jeffrey hebben op deze vraag geen eenduidig antwoord. Wel hebben ze vernomen dat hierover diverse gesprekken worden gevoerd. "Hieruit kwam dat als de Poolse mensen hun zaakjes niet op orde hebben, en dus niet staan ingeschreven als bewoner van Engeland, dat ze het land moeten verlaten."

"Mogen jullie hier straks dan nog wel rondrijden?", vraagt Jelle zich af. En ook dit is voor Marco en Jeffrey gissen. "We gaan er wel van uit, maar de vraag is wel of wij hier een hele week mogen blijven. En of we trailers mogen gaan koppelen. Wij werken vooral in Engeland en de vraag is of dat straks nog wel mag."



'Vijandigheid groeit'

De plannen rondom de Brexit zijn volgens Marco en Jeffrey van invloed of de sfeer. Volgens de heren groeit de vijandigheid. "Wij rijden met een Nederlands kenteken. Jaren geleden was het allemaal vriendelijker. Zo duurt het tegenwoordig vaak lang voordat ik bijvoorbeeld voorrang krijg. Soms met boze gebaren zelfs."

Heb jij vragen voor vrachtwagenchauffeur Marco? Stel ze door een mail te sturen naar internet@rijnmond.nl!