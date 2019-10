Twee mannen uit Papendrecht en Dordrecht zijn opgepakt in Zeeland. Ze zouden daar in de nacht van maandag op dinsdag betrapt zijn tijdens het stelen van gasflessen.

Een beveiliger zag de twee rond 03:00 uur op een bedrijventerrein in Hulst. Ze gingen ervandoor in een witte Volkswagen. Daarbij werd de beveiliger bijna aangereden. Hij heeft aangifte gedaan.

De auto met de twee mannen is in Westdorpe aan de kant van de weg gezet. In de laadbak van de auto lagen 29 gasflessen.