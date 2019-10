Opnieuw geld in beslag genomen in witwasonderzoek Barendrechts fruitbedrijf

De politie heeft bij een inval in Zwijndrecht ruim 72 duizend euro in beslag genomen. De inval was bij een eerder doorzocht huis van de aangehouden directeur van een fruitoverslagbedrijf in Barendrecht.

Volgens de politie werd het geld "dubieus verpakt" aangetroffen. Het onderzoek naar het geldtransportbedrijf is een paar jaar geleden gestart, nadat er een paar zendingen cocaïne in fruit uit Zuid-Amerika waren onderschept.

De directeur, een 66-jarige man uit Zwijndrecht, is verdachte in de zaak. Ook zijn 51-jarige partner is aangehouden op verdenking van witwassen. Beide zijn na het verhoor weer vrijgelaten.

Volgens het Openbaar Ministerie zouden de twee via het bedrijf al bijna anderhalf miljoen euro witgewassen.

Bij eerdere doorzoekingen is 170 duizend euro in beslag genomen. Dat geld werd door een zogenoemde geldhond gevonden, verstopt in een doos in de woning van de man.