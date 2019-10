'5G heeft grote impact en brengt mogelijk gevaren met zich mee'

Het is de bedoeling dat men in 2020 begint met het uitrollen van het 5G-netwerk. Dit netwerk is vele malen sneller dan het huidige. Hierdoor kunnen miljoenen of misschien wel miljarden apparaten op het netwerk van het ‘internet der dingen’ worden aangesloten. Denk aan sensoren in stoplichten of apparatuur in ziekenhuizen.

Hoewel het 5G-netwerk een revolutionaire technologie zal zijn, die bovendien energiezuiniger is, brengt het ook gevaren met zich mee. "Een van de weinige bedrijven die in staat is om apparatuur te leveren voor de aanleg van dit netwerk, is het Chinese Huawei", zegt Dennis Tak van de PvdA. "Nederland zou niet blind moeten zijn voor de gevolgen indien we Huawei apparatuur laten leveren."

Macht tijdens politieke conflicten

De AIVD en verschillende defensie-experts bevestigen volgens Tak dat de Chinese overheid zou kunnen spioneren en netwerken plat zou kunnen leggen via Huawei. Ook de Amerikanen riepen eerder op geen zaken te doen met het Chinese bedrijf.

In geval van een politiek conflict zou de Chinese overheid druk kunnen uitoefenen op Huawei om het netwerk plat te leggen. Daarmee zou onze samenleving ontregeld kunnen worden. "De Rotterdamse haven is van strategisch belang. Daarom is het belangrijk dat we hier aandacht aan besteden", zegt Tak.

Europese markt beschermen

Ook zou de Nederlandse overheid volgens Tak moeten opstaan om de eigen Europese industrie te beschermen. "Door Chinese bedrijven makkelijk toegang te geven tot de Europese markt, hebben we Europese bedrijven op achterstand gezet. We moeten onze eigen industrie beschermen."

Aanstaande donderdag zal een voorstel voor veiligheidseisen besproken worden. Indien dat voorstel het haalt zal het college in gesprek gaan met de Minister van Justitie & Veiligheid. Ook zal de wethouder dan aan tafel gaan met meer telecombedrijven.