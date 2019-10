Gewonde bij steekpartij aan de Montessoriweg in Rotterdam (Foto MediaTV)

Op de Montessoriweg in Rotterdam-Zuid is dinsdagmiddag een 14-jarige jongen neergestoken. Hij raakte zwaargewond. De politie heeft twee minderjarige verdachten opgepakt.

Naar een derde verdachte is de politie nog op zoek. De steekpartij gebeurde op de stoep van het Montfort College. Of de betrokken minderjarigen leerlingen zijn van de school, is nog niet duidelijk.

Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht.