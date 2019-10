Sterkste Man Siem Wulfse in 'Van eigen bodem'

Siem Wulfse in 1982 en in 2019.

Dordtenaar Siem Wulfse heeft een turbulent leven geleid. De gewezen sportman en tv-bekendheid belandde in het criminele milieu en de gevangenis. Op 66-jarige leeftijd blikt hij terug in 'Van eigen bodem'.

Deze aflevering van het programma, dat direct na het nieuws op TV Rijnmond te zien is (17:20 uur) en elk uur wordt herhaald, werd gemaakt door Thijs Blom, onze verslaggever in Dordrecht. Wulfse vertelt openhartig over leuke en minder leuke periodes in zijn leven.

"Buiten de tijd dat ik in de gevangenis zat, heb ik een prachtig leven gehad", merkt hij in het programma op. Wulfse was Nederlands kampioen powerliften en werd in 1982 de Sterkste Man van Nederland, een programma van de AVRO destijds.

In 1983 werd hij zelfs Sterkste Man van Europa. Zijn bekendheid opende deuren. "Ik wilde geld lenen om een eigen sportschool te beginnen. Dat kon niet, maar toen ik op tv geweest was belde de bank dat het geld klaar lag."

Hij raakte bevriend met volkszanger André Hazes, maar kwam als portier en bodyguard ook terecht in criminele kringen. Uiteindelijk belandde hij in de gevangenis. "Ik was betrokken bij een transport, maar wist niet dat het om drugs ging."



Wulfse kwam ook nog terecht op een dodenlijst. Angst voor liquidatie heeft hij niet. "Ik zou niet weten wie er nu nog baat bij heeft om mij om te leggen."

Het interview met Wulfse speelt zich af tijdens een ritje voor de stichting Geef het Dordt, waar hij als vrijwilliger actief is met het sjouwen van huisraad: "we halen meubels op bij de rijken, die er vanaf willen. En we bezorgen het bij arme mensen."

Van Eigen Bodem duurt 7 minuten, maar wie het héle interview met Wulfse wil zien, kan hierboven klikken.