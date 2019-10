Wanneer begin je eigenlijk met het vieren van kerst?

Voor kerstfanaat Auke uit Rotterdam kan het feest niet vroeg genoeg beginnen. "Ik vind het veel te veel werk om hem maar voor één maandje op te tuigen, dus ik dacht: ik zet hem nu alvast neer, dan kan ik er tenminste een paar maanden van genieten." Auke zet zijn boom dan ook niet voor april aan de straat.

Ook in de winkel 'Alles in Wonderland' van Tanja Hermes aan de Bergselaan waan je je volop in kerstsferen. Ze hebben daar liefst 430 verschillende kerstballen. "Voor ons is het beter om ze meteen in de winkel te hangen zodat mensen ze ook kunnen kopen." Dat het nog Sinterklaas moet worden vindt ze niet erg. "Als we op daar op moeten wachten, zijn we echt veel te laat, dan gaan we het niet redden."

Bekijk de kerstvideo uit Rotterdam-Noord van verslaggever Sjoerd van Oortmerssen via de link hierboven.