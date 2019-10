Capelse Luuk (19) wil bij de VN

Luuk wil de middenweg vinden in de klimaatdiscussie. "Ik wil eigenlijk wel vlees eten, maar tegelijkertijd weet ik dat het slecht is voor het klimaat. Ik wil vliegen en mijn vrienden opzoeken, maar vliegen is wel slecht. Hoe ga je daarmee om?"

Hij maakt zich zorgen over het klimaat, maar hij is geen klimaatactivist. Hij vindt dat er genoeg mensen zijn die de urgentie van de klimaatverandering aankaarten. Volgens Luuk moet er worden gesproken over de juiste balans. Hiernaast vindt hij het belangrijk dat mensen weten dat hij geen jongeren-overtuiger, maar juist een vertegenwoordiger is. "Ik wil graag horen wat de jongeren denken."

Als jongerenvertegenwoordiger zal Luuk het hele land doorreizen om zo de meningen van de Nederlandse jongeren te achterhalen. Luuk richt zich hierbij op de thema's rondom duurzame ontwikkeling.

"Ik ga het land door en haal de meningen over die onderwerpen op. Daarna ga ik ze laten horen bij de beleidsmakers in Nederland, maar ook op internationale conferenties."