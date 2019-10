Radio Rijnmond Rewind: voetballiefhebber en theoloog Alain Verheij

Maandag- tot en met donderdagavond neemt Radio Rijnmond om zeven uur de tijd voor een langer gesprek. En iedere woensdagavond duikt Ruud de Boer samen met Paul Verspeek in het rijke Radio Rijnmond archief!

Deze woensdagavond: religie. Het lijkt uit het leven van veel mensen te zijn verdwenen, maar stiekem zit het er nog altijd in. We steken kaarsen op, doen schietgebedjes, of koesteren de zondag als rustdag.

En wat te denken van zingende Feyenoordsupporters in de Kuip? Dat is een religieuze ervaring, zegt Alain Verheij uit Rotterdam. Hij is voetballiefhebber, maar bovenal Theoloog. En jong: 30 jaar.

Dat geeft misschien direct antwoord op de vraag of er in de kerk nog een toekomst is voor de jeugd. Alain Verheij schreef het boek 'God en Ik'. een soort 'Bijbel voor dummies' en reist nu het land door met lezingen.

Programmamaker Paul Verspeek zocht hem op om samen een kaarsje op te steken.

