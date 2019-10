Sliedrechtse Emma Bakker is een parel in de snackbar

De Sliedrechtse Emma Bakker werkt al sinds haar 14e in de snackbar. Na een stage is ze blijven plakken. Al dat harde werken wordt nu beloond: ze heeft de frituurprijs 'Parel van het Jaar' gewonnen. Een steuntje in de rug voor de jongedame met dyscalculie.

"Dyscalculie is een beetje hetzelfde als dyslexie maar dan met cijfers", legt Emma uit. Bij grote bestellingen moet ze hardop tellen, zodat ze de tel niet kwijtraakt. Ook is uren invullen niet altijd even makkelijk.

Maar frituren kan ze als geen ander. Haar baas Klaas Veldhuis is trots op Emma: "Ze is een zeer gewaardeerde kracht. We zijn superblij met haar!" Hij helpt haar graag met rekenen als dat nodig is.

Emma blijft voorlopig nog wel werken bij 'De Smaak van Klaas Vaak' in Hardinxveld-Giessendam. "Ik vind het heel erg leuk. Iedere dag is weer anders!"

Veel klanten hebben Emma gefeliciteerd met haar benoeming tot 'Parel van het Jaar' door het Nederlands Frituurcentrum. Zelf is ze nog steeds verbaasd dat ze de prijs in de wacht heeft gesleept.

"Ik had niet verwacht dat ik zoiets zou winnen. Het is ook goed dat ik mijn werk goed heb gedaan. Daar ben ik wel blij mee!"