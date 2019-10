Geen boeven, maar banen bij Politie Charlois

'Ik wil graag weer deel uitmaken van de maatschappij', valt te lezen op een A4'tje aan de muur. 'Ruime ervaring in de administratieve en logistieke hoek. Mijn droom is om met jongeren en kinderen te werken.' Rondstruinende werkgevers maken er driftig foto's van.

Geen tijd voor rottigheid

"Ik heb al van acht kandidaten foto's gemaakt", zegt een van de bezoekers met een lach. "Ik ga zometeen bieden." Geen gekke plek, op zoek naar personeel in een politiebureau? "Het is anders, maar dat hebben we juist nodig nu. Wij hebben als uitzendbureau echt een tekort aan mensen."

Agent Ruben van der Meijde kwam op het idee voor een 'banenmarkt', al is dat geen klassiek model geworden. "We hebben één dag met zo'n tachtig kandidaten zitten schaven aan hun cv en hun tekst. Op de tweede dag hebben we werkgevers uitgenodigd om er doorheen te struinen."

Van der Meijde ziet op straat wat een baan met een mens kan doen. "Jongeren die een baan vinden en geld verdienen, hebben gewoon minder tijd hebben om rottigheid uit te halen. Dat is niet zo gek. Ik word zelf ook blij van geld, enthousiasme en werken met collega's."

XL-versie

"Bovendien zijn we er niet alleen voor dingen als bekeuren, drugs opsporen of wapens afpakken. We willen mensen ook echt verder helpen. Dat staat in onze opdracht. We zijn daar goed in, omdat onze wijkagenten het vertrouwen hebben en heel veel mensen kennen."

Ondertussen ontstaan er met een drankje in de hand de eerste matches en worden er afspraken gemaakt om verder te praten. Van der Meijde ziet het tevreden aan. Wat hem betreft smaakt deze eerste 'Baan Verzocht' naar meer. "Maar dan wel in een XL-versie."