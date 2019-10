Wethouder lapt regels aan zijn laars: 'Belangrijker om voor inwoners te zorgen'

De gemeente krijgt te weinig geld voor jeugdzorg en andere sociale zaken en vertikt het om te bezuinigen en de gemeentelijke belasting te verhogen. Jaarlijks levert dat een tekort van ongeveer twee miljoen euro op.

"We hebben twee belangrijke taken", begint wethouder Financiën Tycho Jansen in gesprek met Rijnmond. "Aan de ene kant zijn we verplicht om voor een gezonde financiële huishouding te zorgen. Aan de andere kant zijn we verplicht om voor inwoners te zorgen die dat tijdelijk of voor langere tijd nodig hebben."

De gemeente Zwijndrecht heeft besloten om die laatste verplichting zwaarder te laten wegen dan de verplichting een sluitende begroting af te leveren. "We willen dat de overheid de middelen levert die we nodig hebben om de opdrachten vanuit het Rijk uit te voeren, óf we willen zelf bepalen hoe we invulling geven aan de taken die we hebben", zegt Jansen.

De recalcitrante wethouder maakt zich geen zorgen dat hij binnenkort wellicht door de provincie Zuid-Holland op het matje wordt geroepen. "We zien een gesprek met de provincie vol vertrouwen tegemoet. Het is zeker niet dat we dit uit dwarsheid doen. We hopen dat meer gemeenten het voorbeeld van Zwijndrecht volgen. Dan wordt het signaal krachtiger."

Beluister hierboven het gesprek van presentator Reint-Jan Potze met wethouder Financiën Tycho Jansen van de gemeente Zwijndrecht.