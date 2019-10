Oud-Spartaan Van Drongelen helpt Jong Oranje aan zege

Oud-Spartaan Rick van Drongelen leverde met twee goals een grote bijdrage in de 4-0 zege van Jong Oranje op de leeftijdsgenoten van Noorwegen in de EK-kwalificatie.

Van Drongelen tikte in het Ullevaal stadion in Oslo na een half uur spelen met enig fortuin de 0-1 binnen uit een vrije trap van AZ-speler Teun Koopmeiners. In de laatste minuut van de blessuretijd schoot de 20-jarige verdediger de 4-0 op de borden.

In de tweede helft tilde AZ-aanvaller Calvin Stengs, met een schot van afstand, de score naar 0-2. Dani de Wit zorgde in de 67e minuut met het hoofd voor de 3-0 van de Nederlandse belofteploeg.

Spartaan Abdou Harroui viel na 70 minuten in voor FC Barcelona B-speler Ludovits Reis. Oud-Spartaan Sherrel Floranus, Feyenoord-doelman Justin Bijlow en de in Capelle aan den IJssel geboren Noa Lang bleven allen 90 minuten op de bank van het team van bondscoach Erwin van der Looi.

Nederland leidt in groep 7 van de EK kwalificatie voor elftallen onder de 21 jaar. Na drie wedstrijden heeft Oranje met negen punten de volle buit te pakken.