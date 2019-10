Bouw Attractiepark Rotterdam ligt allesbehalve stil: reuzenrad komt eraan

Lange tijd leek het stil rond Attractiepark Rotterdam, voorheen bekend als Speelstad Rotterdam. Ondernemer Hennie van der Most is al sinds 2012 bezig met het maken van een heus attractiepark in Rotterdam-Zuid op het voormalig AVR-terrein. Maar de bouw ligt allesbehalve stil. Sterker nog: volgend jaar moet het af zijn.

"We zijn nu bezig met de ondergrond waar het reuzenrad op komt", legt Van der Most uit terwijl hij het bouwterrein oploopt. Er is nu nog weinig te zien, maar langzaam worden de eerste contouren van een attractiepark zichtbaar. "Zodra we hiermee klaar zijn, wordt het zaak om alle attracties hierheen te krijgen. En die liggen al klaar, dus dan kan het in 2020 af zijn."

Vertraging

Daarmee ligt het project nog steeds ver achter op schema, want in eerste instantie werd er over 2015 , en later over 2018 als opleveringsjaar gesproken. "Ik had het natuurlijk allang af willen hebben, maar het heeft een stuk meer geld gekost dan beoogd, maar dan krijg je wel iets moois terug."