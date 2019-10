'Ik heb een hoop rottigheid uitgehaald, maar altijd met respect'

Een leraar in Bergen op Zoom werd vorige week opgewacht door een aantal van zijn leerlingen. Hij werd mishandeld. Grensoverschrijdend gedrag, vindt het merendeel.



Respect

"Wij hadden een leraar die het altijd zwaar had bij ons. Het is altijd op het scherpst van de snede. Maar zo ver? Nee, daar was nog respect voor", reageert Remko.

Respect lijkt het codewoord bij de volgers op sociale media. "Ik heb een hoop leuke rottigheid uitgehaald. Maar altijd met respect naar de leraar; ik heb nooit iets gesloopt of iemand beledigd", reageert Alexander. "Ik had een juf waar ik totaal niet mee door één deur kon, maar ik had wel respect voor haar", zegt Danny.

Het grootste deel van de ondervraagden zegt zich voorbeeldig te hebben gedragen in hun jeugd. "Ik heb van huis uit aangeleerd respect te hebben voor de juf of meester. Helaas zijn sommige leerkrachten kwelgeesten. Geef je respect, krijg je respect terug."

Netflix

De leerlingen van het Walburg College in Zwijndrecht zijn minder braaf. "Meestal ben ik gewoon aan het Netflixen tijdens de lessen. Wij gebruiken iPads in de klas, dus het is heel veel Netflixen, giebelen en memes bekijken, weet je wel. Het is altijd chaos, alle docenten schreeuwen naar ons."

Een andere leerling werkt zich ook regelmatig in de nesten. "Vorige week ben ik er drie keer uitgestuurd of zo. Het ging allemaal een beetje fout."

Een oudere man neemt het moment om zich te verontschuldigen voor zijn gedrag tijdens zijn tienerjaren. "Ik was verschrikkelijk. Ik ben een plaag geweest voor alle mogelijke leerkrachten die niet te veel autoriteit hadden. Ik wil eigenlijk ook de gelegenheid nemen om, aan al die leraren die ik dwars heb gezeten, mijn excuus aan te bieden."

De leerlingen in Bergen op Zoom zijn geschorst. Een matige straf, vinden de volgers. "Van school sturen" of "een celstraf" wordt geopperd.