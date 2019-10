Wethouder Wijbenga belooft nieuwe maatregelen afvalbestrijding

"Ik vond dat de wethouder heel positief en constructief reageerde", begint Jaap over het moment waarop hij kort met de wethouder sprak over mogelijke vervolgacties om vervuiling in Rotterdam te voorkomen. "Hij kwam met enkele concrete oplossingen waarbij ik vooral positief ben over de maatregel om wachttijden voor grofvuil te verminderen. Dat moet volgens hem binnen zeven dagen, terwijl het bij mij in Delfshaven soms wel twee of drie weken duurt."

Maatregelen

En dat laatste leidt er volgens Stronks toe dat veel mensen hun afval maar op straat gooien, inclusief het grofvuil. "Ik denk dan ook dat dit een goed signaal is dat Rotterdammers het beu zijn om zoveel afval op straat te zien", begint Wijbenga over de actie van Stronks. "Het is dan ook een goed initiatief. Hij benadrukt dat dit hoog op de agenda moet staan om voor verbetering te zorgen. Dat gaan we dan ook doen en voldoende maatregelen nemen."

Met die maatregelen doelt Wijbenga onder andere op het verminderen van wachttijden voor het ophalen van grofvuil. Ook kunnen mensen in de 'Buiten Beter-App' voortaan aangeven wanneer een vuilnisbak vol is en wordt er nog meer ingezet op het aanpakken van overtreders. "Dit jaar is dat al meer dan 6000 keer gebeurd", zegt Wijbenga over het bestraffen van vervuilers. "Deze maatregelen moeten ervoor zorgen dat mensen echt realiseren dat afval in de containers moet, en niet ernaast."