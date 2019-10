Jong Feyenoord onderuit in Premier League International Cup

Jong Feyenoord heeft de eerste wedstrijd van de Premier Leauge International Cup verloren. In het stadion van het Engelse Dagenham and Redbridge FC verloor de ploeg van trainer Arnold Scholten met 3-1 van Jong AS Monaco.

Na 32 minuten brak Nordine Ibouroi met een fraai schot de 1-0 voor de Monegasken. In de tweede helft verdubbelde Nabil Alioui in de 62e minuut de score voor AS Monaco. Diezelfde Alioui werd een kwartier voor tijd in het strafschopgebied door Twan van der Zeeuw ten val gebracht. Uit de daaropvolgende strafschop maakte Romain Faivre er 3-0 van. Invaller Toshio Lake redde vier minuten voor het einde op aangeven van Cheick Touré de eer voor de Rotterdammers door de 3-1 binnen te schuiven.

Door de nederlaag staat Jong Feyenoord puntloos laatste in poule F na één wedstrijd. Derby County leidt de poule met drie punten uit één wedstrijd. Gevolgd door AS Monaco met drie punten uit twee wedstrijden. Poulegenoot Southampton komt dinsdag 29 oktober voor het eerst in actie, Feyenoord is dan de tegenstander.

Opstelling Jong Feyenoord

Troost; Geertruida, Valk, Van der Zeeuw, Hartman; El Bouchataoui, Zitman (75' Gündüz), De Mooij (82' Naujoks); Huijgen (65' Lake), Bannis, Touré