Waterschap Rivierenland leent 100 miljoen voor droge voeten

Ook gaat het waterschap het geleende geld gebruiken voor de uitbreiding van de rioolwaterzuivering en de aanleg van zonnepanelen.

“We staan de komende jaren voor grote uitdagingen op het gebied van waterveiligheid. Zo moeten we vele kilometers dijk in de komende jaren versterken om het rivierengebied en de rest van Nederland droog te houden. Investeren is nodig. Dankzij de EIB kunnen wij dit doen tegen gunstige voorwaarden”, zegt dijkgraaf Co Verdaas van Waterschap Rivierenland.

Goedkoop lenen

De Europese investeringsbank (EIB) heeft geen winstoogmerk en kan daardoor goedkoop geld lenen. Die gunstige tarieven schuift de bank door naar projecten die geld lenen van de EIB, zoals het waterschap.



Waterschap Rivierenland beheert het water van onder meer de Alblasserwaard.

De EIB is een instelling van de Europese Unie, bedoeld voor langlopende leningen aan onder meer klimaatprojecten. Waterschap Hollandse Delta leende eerder ook geld van de Europese investeringsbank. Onlangs liet ook de RET weten geld van de EIB te lenen voor het kopen van elektrische bussen.