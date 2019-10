Boeren uit Alblasserwaard naar boerenprotest: 'Allemaal opstellen! Anders zijn we te laat!'

Bij La Place in Meerkerk was het woensdagochtend rond zes uur al een drukte van jewelste. Zo'n tweehonderd boeren uit Alblasserwaard en omgeving verzamelden daar om massaal naar het RIVM in Bilthoven te vertrekken. Een flinke rit. Rond 6.15 uur schreeuwt iemand: "Allemaal opstellen! Anders komen we te laat!"

Boer Niek heeft zijn veekar meegenomen. Op de plek waar normaal gesproken de koeien staan, zit nu verslaggeefster Esther Schalkwijk naast een barbecue. De boeren zijn onderweg naar het RIVM in Bilthoven. Hier wordt de stikstofuitstoot gemeten.

Lange reis

"Als het een beetje loopt, gaan we dertig kilometer per uur. Het zal wel even duren voordat we in Bilthoven zijn", zegt Niek. "Het is de bedoeling dat we er om negen uur zijn. Maar met zoveel trekkers kan het ook wel tien uur of half elf worden. Daar gaan we een paar uur protesteren. Vervolgens rijden we door naar Den Haag maar dat gaat ook nog wel even duren. Want ook dat is een eind rijden."

Vreedzaam protest

Ondanks de files die ontstaan door de trekkers, willen de boeren geen problemen veroorzaken.

"We zijn niet op stap gegaan om herrie te gaan schoppen, zegt Niek. "We willen het gezellig en vreedzaam houden. We willen niet dat het eindigt zoals het in Groningen is gegaan. Daar ga ik ook niet vanuit."

"De eerste keer hebben we vooral geprotesteerd om de saamhorigheid onder de agrarische sector te stimuleren en om onze stem te laten horen. Dat is toen niet gelukt. Vandaar dat we vandaag weer gaan om toch weer te laten blijken dat er wat moet veranderen. Op deze voet kan het absoluut niet verder."

Boer makkelijk slachtoffer voor stikstofproblematiek

"Gek gezegd wordt er gewoon gestolen van de boer. Daarmee kunnen projecten zoals bouwprojecten wel doorgaan. En die hebben te maken met veel stikstofproblematiek. De boeren zijn wel een erg makkelijk slachtoffer om het daar vanaf te pakken. Dat gevoel overheerst bij mij en bij anderen vast ook", vertelt Niek.

De boeren zullen woensdag een paar uren protesteren bij het RIVM in Bilthoven. Daarna zullen ze doorrijden naar politiek Den Haag. Rijkswaterstaat verwacht dat de avondspits last zal hebben van boeren die terugkeren.