Boeren uit Alblasserwaard staan muurvast op A27: 'We vragen ons af of we er gaan komen'

De stoet van tweehonderd trekkers die vanochtend uit Alblasserdwaard en omgeving vertrok, is inmiddels uitgegroeid tot zo'n 2300 tractoren. Op de A27 brengt het boerenprotest een enorm kabaal van toeterende trekkers die veel vertraging oplevert. "Het staat hier muurvast."

"Boeren uit Brabant en Limburg zijn via de A2, A15 en A27 bij ons aangesloten. Daardoor zijn we nu met zoveel trekkers samen. De laatste kilometers zullen heel lang gaan duren'', zegt een boer die hooibaalen perst.





Ook Ko, Job en Sven uit Alblasserwaard zeggen: "Het verkeer staat tot en met Bilthoven helemaal vast. We vragen ons af of we er nog gaan komen."

Boer Niek heeft de planning van vandaag maar losgelaten. "Het schema maakt vandaag niet meer uit. We gaan de goede kant op en dat is het belangrijkste."