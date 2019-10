Bilthoven vol: politie stuurt boeren uit Oud-Alblas en Giessenburg naar Den Haag

Boeren die onderweg naar het RIVM zijn, mogen Bilthoven niet meer in. Er zouden veel meer tractoren dan verwacht naar Bilthoven toe zijn gekomen. Daardoor staat het verkeer muurvast. De boeren worden op last van de politie daarom naar Den Haag gestuurd. "Het gaat er niet om waar we zijn, maar dat we er zijn."

"Alle protestplekken in Bilthoven zijn vol", zegt verslaggeefster Esther Schalkwijk die woensdagochtend met boeren vanuit Alblasserwaard mee naar het RIVM reist. "Alle boeren die nu nog naar Bilthoven willen, worden naar Den Haag gestuurd door de politie. We zijn omgekeerd en gaan het RIVM nooit zien."

"Het staat nog steeds helemaal vast, dus het gaat nog wel even duren voordat we in Den Haag zijn."

Locatie protest maakt niet uit

Toch hebben de boeren uit de regio Rijnmond daar geen problemen mee. "Ik baal er niet van. Vol is vol", zegt boer Niek uit Oud-Alblas. "Hopelijk is er in Den Haag nog een beetje plek. Als we daar goed aankomen, dan is het ook prima. We worden goed vertegenwoordigd. Als er in Bilthoven genoeg trekkers zijn, dan is het prima."

"Voor de meeste boeren is het ook een uitje denk ik. Ik denk dat het positief is dat we met z'n allen weer onderweg zijn. Waar we uiteindelijk uitkomen, maakt niet uit. Er wordt in ieder geval weer een signaal afgegeven dat we met z'n allen onderweg zijn.''

Veel drukker dan verwacht

"We hadden wel gehoopt dat er een goede opkomst zou zijn'', zegt Niek. ''Maar dit hadden we niet verwacht. We hebben allemaal het idee dat dit protest veel en veel drukker is dan die van 1 oktober."

Ook Ronald uit Giessenburg is het daarmee eens. "Het is echt bijzonder hoe druk het is. De boeren zijn echt enthousiast en komen uit alle hoeken. We rijden nu bij Utrecht en we zien hier trekkers uit Lochem, uit Kampen, Limburg, overal vandaan. Er is echt massaal aan meegedaan."

"We gaan proberen om rechtstreeks naar het Malieveld in Den Haag te rijden. Naast het Malieveld schijnt nog een park te zijn met de naam 'koe'. Erg toepasselijk. We gaan daar of op het Malieveld terechtkomen. Het Binnenhof is hermetisch afgesloten door roadblocks en militairen."