Politie: aanleiding steekpartij bij school nog een raadsel

De twee jongens zijn 17 jaar oud. Ze werden opgepakt op basis van camerabeelden. Naar een derde verdachte wordt nog gezocht.

Over de aanleiding van de steekpartij is nog niets bekend, zegt een woordvoerder van de politie. "We hopen vandaag met het slachtoffer te spreken." De jongen ligt nog in het ziekenhuis, maar is buiten levensgevaar.

Eerder liet koepelorganisatie LMC al weten dat de verdachten niet op het Montfort- of Zuiderpark College zitten, de twee scholen aan de Montessoriweg.

De jongen werd dinsdagmiddag voor het Montfort College opgewacht door een groepje scholieren en daarna gestoken.