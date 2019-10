Liveblog: Centrum Den Haag onbereikbaar met bus en tram door boerenprotest

Demonstrerende boeren zijn met hun trekkers massaal naar Den Haag gekomen. Zij zouden eerst Bilthoven aandoen, maar vanwege de grote toestroom zijn de boeren op last van de politie naar Den Haag gestuurd. Het centrum en Scheveningen zijn met het openbaar vervoer inmiddels niet meer bereikbaar met tram of bus, meldt vervoersbedrijf HTM.

De A12 vanuit Utrecht naar Den Haag was bij Nootdorp afgesloten voor verkeer. Vanwege de drukte heeft de politie besloten de trekkers 'bij hoge uitzondering' alsnog onder de rode kruizen te leiden over de A12.

Ook op andere manieren, onder meer via het strand van Scheveningen, zijn boeren op weg naar de Hofstad. In en om Den Haag staan inmiddels lange files. De boeren uit de Alblasserwaard besluiten in de file op de snelweg de barbecue aan te slingeren.



Premier Mark Rutte heeft inmiddels bij RTL Nieuws een duidelijke oproep gedaan aan de boeren. "Demonstreren mag, maar houd je aan de regels van de autoriteiten", zegt hij. Doen ze dat niet, dan zijn ze in overtreding en gelden gewoon de regels van het strafrecht.

Honderden boeren hebben inmiddels het demonstratieterrein bij het Koekamp verlaten. Tramlijnen worden geblokkeerd en de boeren zouden vuurwerk afsteken. Ze verplaatsen zich nu naar de stad.

De waarnemend burgemeester van Den Haag, Johan Remkes, noemt de situatie in de stad momenteel onacceptabel en gevaarlijk. "Boeren houden zich niet aan de afspraken", zegt hij. "Onderdeel van deze afspraken is dat er vanwege de veiligheid rond het Binnenhof en in het Haagse centrum geen ruimte is voor de demonstraties."