Initiatiefnemer 50-euro challenge: 'Veel geleerd'

Raadsleden in Rotterdam hebben het de afgelopen tijd geprobeerd: rondkomen van vijftig euro per week. De 50 euro-challenge, zoals het initiatief van WARM Rotterdam werd gedoopt, was een doorslaand succes. De challenge werd woensdag geëvalueerd in de Arminiuskerk.

"We hebben heel veel geleerd van de 50 euro-challenge, zegt Annemieke van Egeraat van WARM Rotterdam. Bijvoorbeeld dat als je van zo weinig moet leven het erg lastig is om je sociale netwerk te onderhouden en om leuke dingen te doen. Raadsleden hebben ervaren dat je dan heel vaak alleen thuis zit."

"Dan heb je weinig geld en eet je in je eentje een sobere maaltijd. Dat is te doen, voor een week, maar het is natuurlijk anders als je dat een jaar doet."

Zo'n tachtigduizend Rotterdammers leven momenteel onder de armoedegrens. Zij moeten rondkomen van gemiddeld vijftig euro per week. Om hen te helpen moet er op korte termijn iets gebeuren.

Van Egeraat: "We hebben eigenlijk drie 'quick wins' die we op korte termijn kunnen realiseren. Dat zijn: niet aan schulden verdienen, bijverdienen in bijstand en data van uitbetaling en bijstand beter op elkaar afstemmen. Zodat ze niet in de stress raken of er wel genoeg op hun bankrekening staat."