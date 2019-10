Bruins weggestuurd van training Excelsior

Luigi Bruins is woensdag door trainer Ricardo Moniz weggestuurd van de training van Excelsior. Na een woordenwisseling brieste Moniz: 'Wie denk je wel niet dat je bent joh?' De Kralingers zijn in voorbereiding op de wedstrijd van vrijdag bij MVV.

Moniz wilde na afloop van de training niet ingaan op het wegsturen van zijn middenvelder. Excelsior vond het beter dat ook Bruins niet voor de camera zou verschijnen.

Bruins, die aan het einde van het vorige seizoen ook al enkele keren botste met Moniz, was net terug van een schorsing. Na een rode kaart in de verloren uitwedstrijd bij NAC moest de oud-Feyenoorder de duels met Cambuur Leeuwarden en FC Dordrecht missen. Moniz en Bruins werkten in het verleden kortstondig samen bij Red Bull Salzburg.