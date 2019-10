Pool ontkent moord op landgenoot in Berkel en Rodenrijs

Een Poolse verdachte ontkent de moord op een landgenoot in Berkel en Rodenrijs. De 38-jarige Thomasz Tedorowicz werd in juli van dit jaar dood aangetroffen in een woning aan de A.H. Verweijweg.

In de Berkelse woning verbleef een groot aantal arbeidsmigranten uit Polen. Een voormalig kamergenoot van het slachtoffer zit sindsdien vast. Kamil C. moest woensdag voor de rechter in Rotterdam verschijnen tijdens een korte zitting.



Tedorowicz is met een ijzeren staaf op het hoofd geslagen. Volgens advocaat Van den Boogert zat er geen DNA van zijn cliënt op de staaf. Mogelijk wel op andere voorwerpen die in beslag zijn genomen, maar daar heeft de advocaat de resultaten nog niet van gezien.

"Een rapport van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) van 6 september kreeg ik gisteren pas opgestuurd. De onderliggende stukken ontbreken nog. Ik vind dat niet kunnen en maak mij daar zeer boos over."

Naast het NFI-rapport had justitie in Rotterdam nog een tweede verrassing voor de advocaat in petto: de verklaring van een medeverdachte. Die zou belastend hebben verklaard over Kamil C. Van den Boogert: "Ook dat heb ik nog niet met mijn cliënt kunnen bespreken."

Deze medeverdachte moet op 28 oktober voor de rechter verschijnen. Het is nog onbekend wat het verhaal is achter de moord in Berkel en Rodenrijs.

Kamil C. (29) wilde in ieder geval worden vrijgelaten. "Jullie proberen mij ten koste van alles te veroordelen, maar ik ben onschuldig. Iets dat pleit voor mijn onschuld is verdwenen. Ik heb geen vertrouwen meer in het Nederlandse rechtssysteem." De Rotterdamse rechter besloot desondanks dat de verdachte moet blijven vastzitten.