Acht jaar cel en tbs voor moord krantenbezorgster

In hoger beroep heeft Biko M. alsnog meegewerkt met een onderzoek door het Pieter Baan Centrum. Uit dat onderzoek is gebleken dat de man vermoedelijk in een psychose heeft gehandeld. Dat betekent dat de man beperkt inzicht had in wat hij deed, oordeelde het gerechtshof. De gevangenisstraf valt daardoor in hoger beroep lager uit.



Zeven keer gestoken

Anita van Dijk werd in de vroege ochtend van 13 mei 2016 in Rotterdam-Delfshaven zwaargewond naast haar fiets met kranten gevonden. De vrouw was zeven keer met een mes gestoken, onder meer in haar nek. Ze bezweek een week later in het ziekenhuis aan haar verwondingen.



Biko M. heeft altijd ontkend. Toch acht het gerechtshof bewezen dat de man de krantenbezorgster meerdere malen met een mes heeft gestoken. Er is DNA van M. gevonden bij de verwondingen in de hals en onder de vingernagels van de vrouw en op een spuitbus deodorant. DNA van de vrouw is aangetroffen op een kledingstuk die na de arrestatie van de man in beslag is genomen.

Ook is Biko M. schuldig bevonden aan een poging tot het afpersen van een toevallige voorbijganger.