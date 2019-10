Ken je Kijken, Dereks Rotterdam: 'Laat een kind niet de vertaler zijn voor hun ouders'

Fadua geeft vanuit haar stichting zeer gedreven voorlichting over het noodzakelijke belang van taal in de zorg. "Ik ben een kind van een migrant. Ik was de jongste van het gezin en ging mee naar de huisarts, omdat mijn ouders de taal niet beheersten", legt Fadua uit. "Ik was de tolk. Natuurlijk ga je mee en doe je dat vanuit je hart, maar tegelijkertijd is het niet gezond voor een kind."

"Ik vind dat wij - met zijn allen in Nederland - dat niet moeten doen. Laat een kind niet de vertaler zijn voor hun ouders."

Derek gaat ook in gesprek met zijn goede vriend Khalid. Hij breekt een lans voor het openlijk bespreken van geestelijke problemen. Samen vertellen ze openhartig over hun ervaringen op dat gebied.

Dichter Derek Otte was van 2017 tot en met januari 2019 stadsdichter van Rotterdam. Met zijn stads- en andere gedichten laat hij de lezer vaak met kippenvel en waterige ogen achter. Dereks grote sociale betrokkenheid is de basis van zijn eigen televisieserie: Ken Je Kijken, Dereks Rotterdam.